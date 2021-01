Bagni della scuola senz'acqua, il sindaco: "Disservizi dovuti a lavori sulla rete idrica"

- “Questa mattina sono andato personalmente a scuola a verificare la situazione e non ho riscontrato anomalie”. Così il sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello sentito da CdS in merito alla segnalazione di un genitore di un alunno dell'istituto comprensivo di Palvotrisia che aveva denunciato l'assenza di acqua nei bagni negli ultimi due giorni con conseguenti e prevedibili disagi. “In piena emergenza sanitaria – ci ha scritto il genitore – dove tra le misure principali c'è qualle di lavarsi le mani frequentemente, immaginate a quali rischi vengono esposti i bimbi e le loro famiglie”.“A Palvotrisia, come in altre zone del Comune (QUI) , sono in corso lavori alla rete idrica – spiega il sindaco – ed è possibile che si verifichi qualche disagio temporaneo con l'erogazione e la pressione dell'acqua. Ma non è vero che l'acqua è mancata per due giorni. Inoltre – aggiunge – la scuola si è già organizzata per eventuali disservizi con le bidelle, che ringrazio, che hanno provveduto a fare scorte nel caso si verifichino altri disservizi temporanei per consentire ai bambini di usufruire dei bagni in qualunque momento. I lavori a Palvotrisia – conclude Montebello - proseguiranno per altri due o tre giorni”.(immagine di archivio)