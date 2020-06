Arcola mette al lavoro chi riceve il di Reddito di cittadinanza

- Lavori di pubblica utilità svolti da chi percepisce il Reddito di cittadinanza. Un'opzione decretata dal Ministero del lavoro e pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso gennaio, poi sospesa per la temperie del coronavirus. Ma ora che il cielo pare farsi più sereno, e in linea con quanto apparso nei giorni scorsi sempre in GU, le bocce possono finalmente muoversi. E il primo Comune spezzino ad attivarsi è quello di Arcola, il terzo più popoloso in provincia, che nei giorni scorsi in giunta ha approvato, appunto, un 'Progetto di pubblica utilità' per chi riceve il Rdc. Una strada del resto anticipata nei giorni scorsi dalla sindaca Monica Paganini in un intervento attraverso il quale ha fatto il punto su manutenzioni e cura del decoro. Il progetto, proposto dall'assessorato ai Servizi sociali, ass. Gianluca Tinfena, in collaborazione con quello all'Ambiente, ass. Salvatore Romeo, e con la delegata al Decoro urbano Cristina Devoto, prevede di mettere all'opera dodici persone. Sei saranno selezionate dal Centro per l'impiego, altrettante tra i beneficiari del Reddito di cittadinanza in carico ai Servizi sociali del Comune di Arcola.Gli obbiettivi sono il recupero del decoro e la manutenzione degli spazio pubblici, delle aree verdi e dei sentieri presenti all'interno del comune, con lo scopo di arrivare a una riscoperta del territorio nel senso della socialità e della conoscenza, visto che le operazioni potranno migliorare la fruibilità di determinati luoghi e aree. I dodici partecipanti, che opereranno a supporto del personale impiegato dall'ente comunale e a quello delle associazioni di volontariato, lavoreranno per un massimo di sedici ore a settimana, cimentandosi in attività quali sfalcio d'erba, potature, piantumazioni, pulizia dei muri dai rampicante, ripristino dei sentieri, segnalazione di aree degradate, recupero di piccolo rifiuti abbandonati. Saranno adeguatamente equipaggiati con ferri del mestiere, vestiario e dispositivi di protezione. Nella seconda metà di giugno prenderà il via la formazione dei dodici soggetti individuati, che a luglio cominceranno a essere impiegati nelle varie attività manutentive e di cura degli spazi pubblici. Un lavoro prestato in forma gratuita e volontaria, ma che permetterà ai selezionati di acquisire preziose competenze e dare un significativo contributo alla riscoperta e alla valorizzazione dell'Arcolano.