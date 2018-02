Sarzana - Val di Magra - Riduzione della tariffa Tari per le utenze domestiche mono e bicomponenti e soprattutto nessun aumento in bolletta per tutte le altre famiglie, in controtendenza con altri comuni della provincia. I buoni risultati ottenuti in termini di raccolta differenziata hanno permesso al Comune di Arcola di arrivare a questo risultato. Il dato finale del 68,5% (con il picco del 73% del mese di dicembre) di raccolta differenziata del 2017 è stato ottenuto grazie alla netta ripresa successiva all’introduzione a maggio del porta a porta nei centri storici e dell’eliminazione delle campane di vetro seguita dall’introduzione del servizio del ritiro del vetro domiciliare.



Venendo nel dettaglio alla tariffa del 2018, che verrà suddivisa in tre rate, per le utenze monocomponenti ci sarà una riduzione in media di circa il 6%, per i bicomponenti invece del 4%. A proposito invece di attività commerciali confermata la riduzione per le piccole attività presenti nei borghi. Nonostante il sostanziale miglioramento dei servizi nel 2017 si è registrato un 30% di utenti inadempienti in termini di pagamento, una costante nonostante le azioni intraprese dall'amministrazione di recupero dell'evasione del pagamento della Tari dagli anni precedenti.

16/02/2018 11:12:03