Sarzana - Val di Magra - C'è tempo fino al 7 febbraio per iscriversi al corso di formazione per volontarie del centro antiviolenza organizzato dall'Associazione Vittoria in collaborazione con il Comune di Ameglia. Le venticinque ore di lezione, divise in dieci incontri settimanali (il givoedì) a partire da fine febbraio, si terranno infatti in piazza Pertini a Fiumaretta nei locali sopra la Croce Rossa. Una vicinanza all'attività dell'associazione che l'amministrazione porterà anche nel corso dell'ultima lezione quando parteciperanno anche il sindaco De Ranieri e membri della giunta.

“Cerchiamo ragazze e donne motivate – spiega la presidente Elisa Lipilini – perché all'interno dell'associazione le attività sono molte. Prima dei corsi ci sarà una valutazione di tutte le domande e le persone idonee saranno subito contattate”.

Per iscriversi è sufficiente ritirare i moduli presso il centro antiviolenza “Mai più sola” di Sarzana negli orari di apertura (lunedì-sabato 10-12, giovedì 14.30-16.30).

Contatti: info@maipiùsola.it



B. MARCHESE

18/01/2019 19:10:14