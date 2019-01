Sarzana - Val di Magra - Uno splendido esemplare femmina di Amstaff di poco più due anni (foto) cerca una nuova famiglia. Ora si trova a Sarzana. I padroni devono trasferirsi in una nuova abitazione dove non ci sarà uno spazio adeguato all'animale. A malincuore quindi le cercano una nuova sistemazione. Se interessati, questi sono i contatti 333 260 7042 Marcello 338 923 3045 Grazia

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK