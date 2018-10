Ameglia, tanta carne al fuoco. Cadeddu: "Ecco cosa facciamo e faremo"

Sarzana - Val di Magra - Saranno più di una le novità che verranno realizzate a tutela dei cittadini e del gruppo di protezione civile comunale adottate dall'amministrazione comunale amegliese durante la stagione invernale, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione e del comune stesso, saranno realizzate alcune opere fondamentali per la sicurezza dei cittadini. Nei mesi scorsi si è parlato molto del progetto Proterina che ha visto i comuni di Arcola e Ameglia in prima linea per la messa in sicurezza delle scuole dopo l’istallazione delle portelle anti acqua. Alla fine di questo mese grazie al duro lavoro degli uffici e dell’amministrazione, finalmente arriveranno le barriere fornite dalla ditta acqualock di Venezia, leader nella fornitura dei sistemi di autoprotezione.



Altro importante intervento finalmente realizzato è stato l’acquisto delle tubazioni per una nuova postazione fissa sul Canal Grande: importo della spesa totale 3100€ che prevede l’acquisto delle tubazioni e del sistema di aspirazione da istallare in maniera fissa sulla

bocca del Canal Grande per poi collegare una delle pompe da 12000 litri: “In questo modo

potremmo avere ancora più garanzie in caso di piena del Canale, sulla sicurezza di chi molto

spesso ha vissuto con il terrore le piene del Canal Grande" - dichiara l’assessore alla protezione civile Cadeddu, con questo intervento potremmo anche dislocare molte pompe che fino a oggi erano fisse sul Canale in altri punti critici del territorio”.



Altra novità in arrivo è la copertura dei mezzi della protezione civile che finalmente vede il

suo arrivo nelle prossime settimane, dopo aver trasferito i mezzi dal vecchio deposito in località Senato di Lerici ad Ameglia i mezzi purtroppo sono rimasti alle intemperie, da quest’anno invece i mezzi potranno finalmente godere di una copertura fissa, “Tra l’altro -conclude l’assessore- il capannone non sarà solo una semplice copertura dei mezzi, ma essendo una vera e propria attrezzatura di Protezione Civile, potrà essere utilizzata qualora dovesse servire in maniera diversa, insomma una struttura polivalente capace di adattarsi a qualsiasi tipo di uso di un caso di emergenze diverse, “Abbiamo, - conclude l’assessore - insieme al Sindaco e alla giunta fortemente voluto che tutti questi progetti si realizzassero in tempi brevi: gli sforzi sia economici che lavorativi sono stati enormi, finalmente un’altro importante tassello è stato aggiunto, ci auguriamo che ora la stagione invernale sia clemente, comunque pronti ad affrontare le emergenze”.

07/10/2018 14:33:23