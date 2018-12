Ameglia per tutti, Comune insegue la Bandiera lilla

Sarzana - Val di Magra - Il 2019 potrebbe essere l'anno della “Bandiera Lilla” per il Comune di Ameglia che in questi giorni ha avviato le pratiche per entrare a far parte del circuito nazionale che riconosce le località che “hanno lavorato per rendere accessibili buona parte di ciò che può essere reso accessibile e migliorare costantemente la propria accessibilità turistica, giorno dopo giorno, anno dopo anno”.

Il progetto è nato infatti nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, “premiando e supportando – si legge sul sito ufficiali quei Comuni (e presto anche gli operatori privati) che, con lungimiranza, prestano una particolare attenzione a questo target turistico”.



Una sfida ambiziosa per il Comune amegliese che negli ultimi tempi ha lavorato per eliminare molte barriere architettoniche, sia nelle località balneari che nelle scuole e nelle frazioni. “Sono in programma interventi mirati nel centro storico di Ameglia – spiega il sindaco De Ranieri – e nel borgo di Montemarcello per consentire a tutti la piena fruibilità del paese”.

Attualmente in Liguria le bandiere lilla sono otto, la maggior parte dei quali a Ponente mentre nella nostra provincia l'unica si trova a Levanto (in passato l'avevano avuta anche Spezia e Castelnuovo Magra). Ad Ameglia il vessillo andrebbe ad aggiungersi alla Bandiera Blu per la qualità delle acque e la ricetivvità balneare e a quella dei “Borghi più belli d'Italia” che sventola proprio a Montemarcello.



B. M.

24/12/2018 18:50:38