Sarzana - Val di Magra - Comune e Polizia Locale di Castelnuovo Magra hanno disposto oggi nuove norme di contrasto alla diffusione del coronavirus in particolare per quanto riguarda il centro commerciale “La Miniera” dove è situato il supermercato Conad, centro nevralgico degli acquisti per i castelnovesi.



A partire da domani, sabato 21 marzo, la spesa potrà essere effettuata esclusivamente per un minimo di dieci pezzi per indurre così le persone a non uscire tutti i giorni per fare la spesa. La consegna a domicilio della spesa da parte della Protezione Civile sarà invece estesa agli ultrasettantenni (prenotazioni al 3666897324 – dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11). Infine sempre presso il supermercato viene istituito un servizio di controllo degli accessi da parte delle forze dell'ordine e dei volontari di Protezione Civile.

B. M.

20/03/2020 14:15:52