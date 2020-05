"Rossi firmi ordinanza di Toti consentendo spostamenti fra congiunti"

Sarzana - Val di Magra - “Ottime notizie: è finalmente arrivata la risposta alle nostre richieste dal Ministero della Salute Speranza, che il Presidente della Regione Liguria ha immediatamente recepito con un’ordinanza, permettendo la visita ai propri congiunti nei comuni confinanti al di fuori della propria Regione”. Così in serata il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli in merito al tema degli spostamenti oltre i confini regionali dopo che nel tardo pomeriggio il governatore ha firmato il documento che autorizza “gli spostamenti tra comuni limitrofi di regioni confinanti per consentire incontri con congiunti previa comunicazione dei presidenti di Regione dei territori interessati ai Prefetti competenti”.



“Chi la dure la vince – ha scritto - ora oltre alle eccezioni note alla norma nazionale si aggiunge la visita ai congiunti proprio come chiedevamo e come abbiamo suggerito, rientrando nell’ambito dell’interpretazione del decreto legge e senza porsi in conflitto con esso. Niente pasticci, niente favole e nessuna ambiguità ma finalmente chiarezza senza prendere in giro i cittadini con false speranze e cattive informazioni: speriamo ora che il Presidente Rossi della Toscana firmi subito un accordo con il Presidente Toti della Liguria (come hanno fatto in Veneto ed Emilia Romagna) permettendo finalmente da domani di andare a trovare i vostri genitori, figli, nonni o parenti attraversando quelle strade che erano diventate muri ora tutti al lavoro per i nostri cittadini con serietà e concretezza, senza rincorrere favole bocciate dalla realtà”.



Nella sua lettera inviata al presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini, il ministro Speranza conclude infatti che “Rimane ferma la possibilità di valutare e declinare le diverse ipotesi di spostamento anche al di fuori della regione di residenza, che si ritiene rientrino nei casi di assoluta urgenza, tali da giustificare una deroga al divieto di carattere regionale”.



REDAZIONE

20/05/2020 19:57:49