"Per le spiagge linee guida proibitive, più restrittive rispetto ad altre attività"

Sarzana - Val di Magra - “Spero che ripensino a qualche accorgimento perché per noi queste linee guida sono proibitive”. Così Giorgio Ravecca, titolare con il fratello Alessandro del “Tropicana Beach” di Fiumaretta all'indomani della pubblicazione sul sito dell'Inail dei protocolli per la riapertura delle spiagge approvati dal comitato tecnico-scientifico che collabora con il Governo. Disposizioni che prevedono, fra le altre cose, il distanziamento di almeno due metri per lettini e sdraio non posizionati sotto l'ombrellone e una distanza minima fra le file di ombrelloni di almeno cinque metri e di quattro e mezzo fra uno e l'altro. Questo oltre all'obbligo di indossare la mascherina negli spostamenti da e verso la propria postazione o la presenza di personale che accompagni i clienti verso la zona ombreggio.



“Mi auguro – spiega Ravecca a CdS – che con il progressivo miglioramento del quadro epidemiologico si possa arrivare nelle prossime settimane ad una revisione di queste prescrizioni. Un conto è evitare assembramenti, un altro è imporre parametri che in altre attività non sono così restrittive, penso ad esempio ai centri commerciali o i supermercati dove si può stare in coda a distanze minori indossando le mascherine mentre sulle spiagge si dovrebbero tenere distanze maggiori. Quanto alla necessità di 'accompagnatori' per i bagnanti o percorsi dedicati a senso unico penso che questo renderebbe la situazione ancora più difficile da gestire”.



Discorso diverso invece per quanto riguarda il distanziamento delle attrezzature, almeno su buona parte del nostro litorale. “Qui siamo un po' un'isola felice – spiega Ravecca – lo spazio non manca e per quanto ci riguarda i nostri ombrelloni erano già ben distanziati, a conti fatti ne perderemo su tre e ci andrebbe anche bene così. Il mio pensiero però è per tutti gli altri colleghi, in provincia o nel resto della Liguria che non hanno la possibilità di allargarsi e quindi di poter lavorare, per molti sarebbe un disastro. Quanto alle feste ci eravamo già messi l'anima in pace le scorse settimane sapendo che per quest'anno sarebbe stato impossibile ripeterle ma il problema riguarda le altre limitazioni. Penso ad esempio alla sanificazione dei bagni: come per gli autogrill ci vorrà una persona adibita solo a quello per tutta la giornata, un dipendente in più da pagare in una stagione nella quale a fronte di un momento difficile per tutti non si potranno nemmeno alzare i prezzi degli abbonamenti per rientrare delle nuove spese. Spero proprio che la situazione migliori e magari fra un mese le disposizioni possano essere riviste – conclude – noi da parte nostra faremo il possibile per i nostri clienti”.



BENEDETTO MARCHESE

13/05/2020 17:38:18