"Per chi non suona la campana"

- Don Pietro Cattaneo dice che “si è preso davanti ai suoi superiori la responsabilità della scelta di iniziare il digiuno delle campane che dal 1963 suonano ininterrottamente nella Parrocchia di Santa Caterina” (QUI) Iniziativa originale, non mi risulta che fra i tanti contenziosi sull'utilizzo delle campane di cui è ricca la storia dell’Italia, il paese "dai mille campanili", ce ne sia stato uno risolto con una scelta unilaterale da parte del Parroco che "ammutolisce" il suono delle campane ben oltre la "richiesta" dei residenti che sono più vicino alla Chiesa, vicini più nel senso fisico che spirituale. Non capisco a chi Don Pietro affidi l'onere della ricomposizione della sua scelta. Credo non voglia "relegarla" allo share fra chi è a favore e chi contro l'uso delle campane fra i suoi parrocchiani. Direi che sarebbe un "affido" profondamente sbagliato, soprattutto per la Chiesa e la libertà di religione, la quale deve essere tutelata indipendentemente dal contesto di "accettabilità sociale" in cui è inserita.La risposta a questo "contenzioso" la Parrocchia di Santa Caterina in passato l'ha già dato. Senza clamori. Senza alimentare contrapposizioni fra i parrocchiani. Infatti ricordo Don Ernesto Schiasselloni, Parroco di Santa Caterina dagli anni 60 fino a quando le forze lo hanno sorretto, in un contesto molto più contrappositivo di quello attuale, andava orgoglioso, con la sua stoffa da "Don Camillo", della sentenza che lo autorizzava a suonare le campane dopo un lungo e contrastato, “ma legittimo” scontro legale con il vicinato.Don Ernesto non le mai fatte smettere di suonare. Da lui ho ricevuto tutti i "sacramenti", ci siamo continuati a frequentare nonostante le nostre convinzioni fossero diverse, anche perché a lui piaceva il confronto e non snobbava neanche quello aspro. Pertanto, a chi lo ha conosciuto, viene difficile pensare a un momento di "sconforto'" o di "debolezza" che avesse potuto, anche per un secondo, fargli balenare nell'anticamera del cervello l'idea di scegliere di fermare le campane della sua Chiesa senza che “cause di forza maggiore” glielo imponessero.Direi che la risposta è semplice. Siamo favorevoli all'uso delle campane nel "rispetto della legge" e di conseguenza basta che Don Pietro riaccenda il quadro e metta termine al digiuno sonoro imposto alla sua Parrocchia e si difenda legalmente avvalendosi delle normative che regolano questo contesto. Da ex parrocchiano di Santa Caterina vi mando un saluto da Piazza Brin, dove le campane della Chiesa Parrocchiale continuano suonare come in ogni altra parte del nostro paesi dai "mille" campanili e dai "mille" contenziosi.