“Pace e diritti in festa” ha ricordato la strage di Viareggio

Sarzana - Val di Magra - “Pace e Diritti in festa”, la tre giorni di cibo, musica e cultura organizzata da Emergency e Libera, continua ad offrire significativi momenti di approfondimento e riflessione presso il parco “Doriano Giangarè” dove venerdì è intervenuto anche il leader della Fiom Maurizio Landini. Un contesto nel quale decine di volontari curano la buona riuscita di un appuntamento che, negli anni, è diventato simbolo di convivialità, scambio d’opinioni, intersezione di culture, cura ambientale e dibattito d’attualità.

La manifestazione, giunta alla sua sedicesima edizione, ha ospitato ieri sera l’appuntamento “Assolti o coinvolti?”, dedicato alla strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009 in seguito al deragliamento di un treno merci che trasportava gpl.

Il gas, fuoriuscito da una cisterna perforatasi nell’urto con i binari, scatenò un incendio che segnò la più grande strage ferroviaria italiana ed europea degli ultimi trent’anni con un bilancio di 32 morti, uccisi mentre riposavano nelle loro case. A gennaio si è chiuso il processo di primo grado con la condanna di 23 imputati per incendio colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni personali.



Il pluripremiato cortometraggio “Ovunque proteggi” di Massimo Bondielli e Gino Martella, prodotto dalla Caravanserraglio Film Factory, ha aperto l’incontro offrendo la fotografia drammatica dell’accaduto e allo stesso tempo la reazione combattiva e fiduciosa dei familiari delle vittime. Lo stesso Martella ha spiegato come “conoscere le persone e le loro storie permette di ridurre la paura e il dolore e ritrovare la bellezza della vita”, e questo è, in parte, il messaggio che il documentario vuole trasmettere.



Concetto condiviso e rafforzato da Marco Piagentini e Daniela Rombi, vittime dirette della strage di Viareggio e membri dell’associazione “Il mondo che vorrei onlus” nata in seguito all’incidente anche con l’intento di promuove la diffusione di informazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul trasporto di merci pericolose. Marco, che nella strage ha perso la moglie, due bambini, la casa e ha dovuto combattere per la sua stessa vita e Daniela, che ha perso sua figlia, si sono dovuti far strada, insieme a tutti gli altri parenti delle vittime, nella ricerca di verità e giustizia. “Abbiamo dovuto imparare l’avvocatese, il lessico ferroviario e molto altro perché amiamo i nostri figli, e siccome voi non potrete conoscerli, allora ve li portiamo a far conoscere noi” hanno detto.



Marco Piagentini, alla richiesta di raccontare come le cose siano cambiate, in termini di sicurezza ferroviaria, da allora ad oggi, ha risposto con disillusione e rammarico: “Vorrei dire che adesso le ferrovie italiane sono sicure, che è tutto diverso, che vengono effettuati i controlli necessari, ma purtroppo non è così”.

A sostegno della sua affermazione ha ricordato cosa si sarebbe potuto evitare se le procedure di sicurezza fossero state applicate nei termini previsti dalla legge. Dalle indagini e dalle consulenze specifiche, risulta che l’assile coinvolto (che nel veicolo ferroviario, insieme alle ruote, forma la sala montata) viaggiava dal 1974 senza aver ricevuto controlli reali negli ultimi vent’anni e che l’assenza di un bussolo detentore di svio, ha reso impossibile, a chi di dovere, identificare per tempo l’uscita dai binari.

Ecco, quindi, che il profitto, come gli ospiti spiegano e ripetono spesso, diventa il nuovo killer e condanna l’interesse per la vita umana a mera variabile di statistiche e strategie di mercato.



Daniela Rombi ha invece raccontato, con altrettanta amarezza, i trattamenti subìti durante il processo. “Io sono la mamma a cui hanno ammazzato la figlia e ho ragione”. Questo l’approccio di Daniela alle ore trascorse in aula che dichiara sete di verità e che richiama all’assunzione di responsabilità. “Ho capito che se ognuno non si prende la propria palla e non se la gioca, nessuno lo farà per te”, giustificando il bisogno di presidiare, di studiare, di farsi avanti, di non stare in silenzio.

“Il mondo che vorrei”, ieri sera attraverso le parole di Daniela, ma ogni giorno attraverso la voce dei famigliari delle vittime, denuncia l’assenza di un piano di valutazione del rischio nelle ferrovie italiane, denuncia l’assenza di un coordinamento di informazioni da parte di RFI (rete ferroviaria italiana) nei confronti di Vigili del fuoco e protezione civile che non sanno quando e cosa passa nei treni di trasporto merci.



Si percepisce, da parte di entrambi, un profondissimo legame con i ferrovieri, che hanno rappresentato un supporto notevole e che vengono ripetutamente ringraziati e ricordati. Parole di orgoglio e stima spese in particolare per Riccardo Antonini, ferroviere di Viareggio licenziato per aver rifiutato la proposta di abiura in cambio di garanzie lavorative ed economiche.

Si intuisce, inoltre, un’amicizia profonda nata con i creatori di “Ovunque proteggi”, che si evolverà nel lungometraggio “Il sole sulla pelle” sempre parte del progetto di cinema sulla strage di Viareggio e che è già stato condiviso in anteprima con i famigliari delle vittime. Novembre - mese nel quale probabilmente inizierà il suo percorso - porterà con sé un’ulteriore sfida, quella del processo in appello, dove molte cose potrebbero andare diversamente rispetto alle aspettative in virtù della prescrizione per i reati più gravi.



Tuttavia, la serata si è conclusa con messaggi ricchi di speranza: dalla strage di Viareggio e dal coraggio del familiari sono nate diverse iniziative di memoria attiva che vanno dalla musica, ai libri, alle mostre fotografiche, agli spettacoli teatrali, alle trasmissioni radio, come nel caso di “Cascasse il monday”, dell’emittente Radio Rogna del Lavoratorio Artistico di Sarzana che ogni settimana dedica uno spazio di approfondimento sia su questa che sui molti altri casi analoghi italiani.

A questo proposito, come fosse un seguito di “Pace e diritti in festa”, Marco e Daniela hanno invitato i presenti a una cinque giorni che si terrà a Viareggio (nella pineta di fronte allo stadio) dal 3 al 7 agosto in ricordo delle vittime della strage. “Che sia un momento in cui stare bene, mangiare insieme, ascoltare musica, trascorrere serenamente e condividere con altri il proprio tempo”, hanno spiegato.

“Pace e diritti in festa” ha trovato, con le testimonianze di Marco e Daniela, un denominatore comune alle storie che si raccontano, all’impegno che si fa via via senso di appartenenza, e che si esprime bene nelle parole di Marco Piagentini: “È necessario guardare l’altro in maniera diversa. Se ci vediamo, ci osserviamo e ci incontriamo negli occhi dell’altro, allora tutto cambia”.



Dopo aver colto a braccia aperte le parole così largamente prive di stereotipi e pregiudizi, e i messaggi di alto impatto morale e civile dei due ospiti, “Pace e diritti in festa” proseguirà anche oggi con l’appuntamento dedicato all’esperienza dei familiari delle vittime innocenti delle mafie con Pietra Tramuta, sorella di Calogero ucciso dalla mafia nel 1996.



