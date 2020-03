Sarzana - Val di Magra - "La situazione è complessa. Saranno giorni e settimane difficili. Per farci trovare pronti la nostra Protezione Civile nelle prossime ore installerà una tenda per il pre-Triage davanti al San Bartolomeo. L’ASL sta organizzando il nostro ospedale per accogliere nuovi pazienti. Avremo molto probabilmente, già nelle prossime ore, casi di contagio anche nella nostra città e nuovi casi nella Val di Magra". Lo scrive su Facebook la sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli.



"A chi sta scappando dalla Lombardia e dalle zone rosse per il decreto del Presidente del Consiglio pluriannunciato stanotte dico: abbiate rispetto per questa terra che vi ha ospitato e che vi ospita, non uscite di casa. Ai nostri concittadini chiedo il rigoroso rispetto delle misure di autoprotezione e di limitare il più possibile la vita sociale, anche in assenza di sintomi: se proteggete voi stessi, proteggete anche gli altri. L’unica arma che abbiamo contro questa emergenza è stroncare la diffusione del virus, cacciarlo dal nostro territorio, dalla nostra regione, dal nostro paese. Possiamo farlo, insieme, ma serve lo sforzo e l’impegno di tutti. Senza panico, ma con serietà e consapevolezza", conclude.

REDAZIONE

08/03/2020 12:06:05