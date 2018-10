Ponte si, ponte no. Torna d'attualità il tema Ponte Santo Stefano-Ceparana in virtù delle affermazioni dell'assessore DePaoli.Intanto è necessario chiarire che mancano all'appello tre milioni e mezzo di euro, e non si capisce come possa essere possibile cantierizzare l'opera venendo a mancare una parte di copertura finanziaria.Secondo punto da chiarire: il lotto due, del quale esiste solo un progetto elaborato recentemente da Salt, dietro richiesta del comune di San.Stefano, progetto sicuramente molto migliorativo rispetto al precedente ipotizzato , in quanto utilizzerebbe il minimo territorio possibile, ma insoddisfacente dal nostro punto di vista. Ne la regione, ne la provincia hanno presentato al ministero delle infrastrutture proposte al riguardo ,ne tantomeno ricercato i finanziamenti necessari.La miopia dimostrata dall'assessore regionale di fede leghista, dal consigliere regionale e dal sindaco di Bolano Pd, dal sindaco di Follo forzista, nell'accelerare la costruzione della bretella, fa si che si continui a ritenere il territorio di S.Stefano utilizzabile a piacere dell'altrui convenienza. Non ha nessun valore il parere di chi lo vive e lo abita. Non ha nessun valore nemmeno il fatto che l'aggravio del traffico diventerebbe estremamente critico.A scanso di essere accusati di contrastare le opere - esempio Gronda docet - ribadiamo: 1) ci si dimostri l'utilità di questo ponte, che non sia finalizzata all'occupazione di territorio nella piana di Ceparana, visto che Salt non ritiene economica l'apertura di un casello a Ceparana causa scarsità di traffico, in contrapposizione con le affermazioni dei sindaci che quantificare vero in un migliaio le aziende che ne verrebbero a beneficiare. Una nostra stima attendibile le quantifica in un centinaio, compresi i negozi;2) il traffico in Val di Magra è già pesante e con gravi ricadute sulla salute umana e dell'ambiente. Per dare una risposta a questa criticità formuliamo la proposta di tariffe agevolate sull'asse Pontremoli Aulla Carrara;3)riapertura di un tavolo con Salt sulla riconsiderazione della realizzazione della terza corsia, che risolverebbe il problema traffico sull'intero territorio.4) rafforzare la richiesta del completamento della Pontremolese che avrebbe il vantaggio di portare subrotaie il traffico pesante verso le aree retroportuali di Parma e Verona, salvaguardando quel poco di territorio che rimane dalla colonizzazione dei container.Il Comitato La Macchia