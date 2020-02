Sarzana - Val di Magra - Riceviamo e pubblichiamo: Seguito un recente intervento, che si aggiunge a tutto il supporto ricevuto in favore di altro familiare tempo addietro, abbiamo avuto modo di apprezzare la professionalità, gentilezza ed efficienza del Reparto di Oculistica presso l'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Desideriamo pertanto ringraziare la dott.ssa Bertonati, il suo staff e tutto il Reparto. Grati per lo spazio che riterrete di dedicare alla presente, Marco Giannini, Francesca Oppici

