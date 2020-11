"A Castelnuovo contagi in aumento, uscite solo se necessario"

Sarzana - Val di Magra - “Dopo settimane relativamente tranquille oggi i contagi sono in aumento, con il dato odierno siamo arrivati a 37 persone positive e una trentina in quarantena sul territorio comunale. Di queste due sono ricoverate in ospedale mentre le altre si stanno curando presso le proprie abitazioni”. Lo ha detto oggi il sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello aggiornando la popolazione sulla situazione. “Per quanto riguarda le scuole – ha aggiunto – abbiamo due classi in quarantena alle medie. Le procedure ci consentono di mettere tutti in sicurezza in collaborazione con l'Asl e il personale, così come avvenuto dopo i primi casi chesi sono verificati alle elementari. Stiamo collaborando fattivamente anche ai tracciamenti che sono fondamentali per circoscrivere il virus”.

“La raccomandazione è sempre la solita: uscite di casa solo per necessità ed evitate i luoghi più affollati. Collaboriamo tutti quanti perché i 37 positivi erano stati raggiunti a Castelnuovo nel momento di picco fra marzo e aprile. La mia preoccupazione è che questo numero oggi non rappresenti il picco, i numeri aumenteranno e solo noi possiamo fare in modo di contenerli”.

REDAZIONE

03/11/2020 20:36:06