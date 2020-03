Lunigiana - E' giunta la neve a Zum Zeri e in questi giorni la direzione della stazione invernale, considerata la chiusura delle scuole, ha deciso di aprire gli impianti del camposcuola gratuitamente per bambini e genitori e la possibilità (su prenotazione) di piacevoli ciaspolate sulle cime dei monti zeraschi Fabei o Spiaggi. Nell’occasione, oltre al rifugio con bar e ristorante, sarà aperto anche l’albergo Gran Baita Lunigiana situato direttamente sulle piste, con tariffe particolarmente scontate. Nel week end si prevede l’apertura di tutti gli impianti. Info e prenotazioni 0187.1981342

