Lunigiana - Trasferta questa volta ravvicinata, dopo quella lontana e dura vinta con l’ Acli Santa Sabina a Genova al tie-break, per il Podenzana Volley che fa visita alla seconda squadra del Lunezia (la prima è capolista in Serie C ligure) per proseguire nella rincorsa alla capoclassifica Campomorone che peraltro ha giocato un paio di partite in più. Si gioca alle ore 21, al Palabologna sarzanese, per l’8.o turno del campionato di Serie D ligure femminile; Girone B: arbitra Redi Shuli. Tra le podenzanesi, all’assenza da tempo del centrale Mina Allegretto e della banda Francesca Brusoni, si aggiunge questa volta l’indisponibilità del centrale-opposto Anna La Mattina. Infine ecco le altre gare in programma nella giornata…Agv Campomorone-Psm Rapallo, Hyposense Albaro-Paladonbosco Spezia, Normac Albaro-Cus Genova, Serteco School Genova-Acli S. Sabina Ge e Tecnocasa Chiavari-Centro Volley Spezia.



Redazione

06/12/2019 21:58:21