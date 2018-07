Lunigiana - Pontremoli conserva un ricchissimo e multiforme patrimonio artistico, architettonico, librario, eredità di una storia millenaria.

Oltre i portali delle chiese, dentro i cortili e nei saloni delle dimore barocche, sugli scaffali delle biblioteche, sono racchiusi affreschi, dipinti, manufatti di pregio, sculture medievali, arredi, libri antichi ed una quantità di altre bellezze ed oggetti che raccontano infinite storie...

Chiese e palazzi aperti a Pontremoli, giunta alla sua XIII edizione, offre a turisti, appassionati e agli stessi Lunigianesi, attraverso aperture straordinarie e visite guidate, la possibilità di scoprire le tante bellezze che la città conserva ma che sono, per gran parte dell'anno, difficilmente fruibili.

Anche quest’anno l’iniziativa è stata allargata ad altri comuni lunigianesi con tre visite speciali alla scoperta dei luoghi più segreti dei borghi di Filattiera , Mulazzo e Licciana.



Domenica 29 Luglio

Villa Pavesi Negri – Scorano - Ore 17:00 Località Scorano, Pontremoli



Sabato 4 agosto

Mulazzo Segreta - Ore 17:00 Piazzale Archi, Mulazzo



Domenica 5 agosto

Chiesa della SS Annunziata - Ore 17:00 Località SS. Annunziata, Pontremoli



Venerdì 10 agosto

Filattiera Segreta - Ore 18:15 Piazza Castello, Filattiera



Sabato 11 agosto

Palazzo Ruschi Pavesi

Ore 10:00 Punto info turistiche Piazza del Duomo, Pontremoli



Domenica 12 agosto

Biblioteca del Seminario Vescovile

Ore 10:00 Punto info turistiche Piazza del Duomo, Pontremoli



Domenica 12 agosto

Oratorio di Nostra Donna, Chiesa di San Giacomo di Altopascio, Chiesa di San Pietro (Labirinto)

Ore 17:00 Punto info turistiche Piazza del Duomo, Pontremoli



Martedì 14 agosto

Palazzo Dosi Magnavacca

Ore 17:00 Punto info turistiche Piazza del Duomo, Pontremoli



Venerdì 24 agosto

Castello Malaspina – Monti di Licciana

Ore 17:00 Castello Malaspina loc. Monti di Licciana



Domenica 26 agosto

Palazzo Petrucci e Museo della Misericordia

Ore 17:00, Punto info turistiche Piazza del Duomo, Pontremoli



Info e prenotazioni:

3315740114 - 3488097918

info@farfalleincammino.org - www.farfalleincammino.org



Le visite guidate sono tutte ad offerta libera e si svolgono su prenotazione fino ad un massimo di 25 persone per gruppo.



Chiese e palazzi aperti a Pontremoli 2018 è un evento realizzato dall'Associazione Farfalle in Cammino in collaborazione con



Sigeric - Servizi per il Turismo

Comune di Pontremoli

Comune di Licciana Nardi

Comune di Filattiera

Comune di Mulazzo

Parrocchie cittadine Pontremoli

Parrocchia S. Stefano Filattiera

Biblioteca del Seminario Vescovile Pontremoli

Centro Lunigianese Studi Danteschi

Centro Studi Malaspiniani Alessandro Malaspina

Misericordia Pontremoli



25/07/2018 14:19:38