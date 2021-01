Stasera la puntata lunigianese di "4 Ristoranti" di Alessandro Borghese

Lunigiana - Quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività. E' la formula vincente di "4 Ristoranti", programma condotto dallo chef Alessandro Borghese che conta una nutrita schiera di fan. Questa sera alle 21.30 su TV8 sarà trasmessa la puntata girata lo scorso anno in Lunigiana. A sfidarsi l'agriturismo "Montagna Verde" di Licciana Nardi, la trattoria "Quinta Terra" di Fosdinovo, il "Castello di Pontebosio" e Cà Vidè sopra Fosdinovo.

Redazione

25/01/2021 18:13:45