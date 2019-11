Lunigiana - È un corso tutto nuovo quello proposto a Pontremoli dall'Associazione Lunicafoto per cominciare al meglio il nuovo anno. Con il fotografo professionista Paolo Zavanella, già molto attivo sia nella provincia che nello spezzino, sono stati pensati infatti appuntamenti intensivi nei fine settimana - dal 18 gennaio - per 14 ore di lezione, tra teorico e pratico, 2 uscite guidate e revisione finale di ciò che, proprio in sede di corso, sarà realizzato. Aperto a tutti sarà un'occasione per studiare e fare fotografia nel concreto in un ambiente laboratorio stimolante e condiviso. L'idea è quella di offrire nuove occasioni (e passioni) per chi desidera conoscere la fotografia come arte e come strumento espressivo come per chi necessita di un nuovo spazio per dare forma al proprio pensiero fotografico. In parallelo a questo, tante le idee pensate per valorizzare chi formerà il gruppo e questo anche in virtù della nuova sede, LunicaExpolab, da inaugurare proprio nell'anno nuovo. Il costo è di soli 110 euro, comprensivo di tesseramento. Informazioni, date e programma dettagliato al sito www.lunicafoto.it, alle pagine social @lunicafoto, al numero 3478282381.

Redazione

22/11/2019 08:55:32