Lunigiana - L'icona del cinema mondiale Meryl Streep ha scelto la Lunigiana per passare alcuni giorni di vacanza con la famiglia. A darne notizia e a divulgare uno scatto dell'attrice sorridente è l'assessore del Comune di Pontremoli Clara Cavellini che assieme alla foto commenta: " Ha soggiornato con tutta la famiglia per ben 5 giorni di questa settimana all'agriturismo Costa d'Orsola".

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK