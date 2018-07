Lunigiana - Tutto pronto per il Premio Bancarella che sarà assegnato stasera. Domenica 22, infatti, la giornata sarà scandita da numerose presentazioni ed incontri, che prepareranno il terreno all’attesissima serata condotta da Catena Fiorello. Dopo la tradizionale Santa Messa dei Librai all’interno del Duomo di Pontremoli, che darà il via ai diversi appuntamenti in programma. Alle ore 10.30 all’interno di Palazzo Dosi Magnavacca, si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio “IusArteLibri”, nell’ambito del progetto “Il ponte della legalità” e gestito dall’Associazione IUSgustando e IUSdisputando – Simposi Giuridici.

Alle ore 10:45 invece, nella Sala dei Sindaci del Comune di Pontremoli, è stato presentato al pubblico il Concorso Letterario sulla Via Francigena “Intanto parto. Racconti di viaggio” organizzato da Associazione Europee delle Vie Francigene in collaborazione con la Casa Editrice di Siena “Betti Srl”. Medesima location per l’appuntamento delle ore 11, quando Marco Beghini ha presentato il libro di Roberto Ippolito “Eurosprechi”. E alle ore 12 con il professor Giuseppe Benelli che ha introdotto il libro di Catena Fiorello “Un amore fra le stelle”.



Il pomeriggio riprende alle ore 16, sempre nella Sala dei Sindaci, con “Dal ritratto: incontri e racconti” con Marina Alessi, a cura dell’Associazione Lunicafoto. Per completare il pomeriggio infine, alle ore 17 Giuseppe Benelli racconterà il libro di Amedeo Minghi “Siamo questa musica. Il pubblico racconta” e alle ore 18, con Giuditta Bertoli e il libro di Matteo Strukul “Giacomo Casanova”.



Dalle 21 l’attesa finalmente sarà ripagata con il Salotto del Bancarella condotto da Catena Fiorello, che introdurrà tutti i vincitori del Premio Selezione 2018: Dolores Redondo, Dario Correnti, Jessica Fellowes, Guido Marangoni, Paolo Rumiz, Marco Consentino, Domenico Dodaro e Luigi Panella. Ospiti speciali, il vincitore dell’edizione 2017 del Premio, Matteo Strukul, quest’anno Presidente del Bancarella e il cantante Amedeo Minghi.



Cultura, storia, bellezza e tradizione, si fonderanno in un unico comune denominatore: il libro. Un pilastro, una conferma, una colonna portante del panorama culturale dell’intero territorio nazionale, tutto ambientato nel cuore del centro storico del comune di Pontremoli. Un modo per viverlo nella sua essenza più vera e per conoscerlo in tutti i suoi tratti peculiari. L’ospite è invitato a respirare tutto questo, assaporarlo in tutte le sue sfaccettature ed assumerlo nel proprio bagaglio di esperienze come un qualcosa di significativo e ricco, denso e vivo. Viverlo per crederlo.

22/07/2018 15:53:02