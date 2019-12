Alessandro Borghese fa tappa in Lunigiana per girare "4 Ristoranti"

Lunigiana - La conferma arriva dal Comune di Fivizzano dopo alcuni giorni in cui la notizia veniva rimbalzata di bar in bar. Alessandro Borghese è davvero impegnato in Lunigiana per girare una delle puntate del celebre "4 Ristoranti", trasmissione di successo del bouquet Sky in onda dal 2015 anche su Tv8. Ieri sera il pulmino nero dai finestrini oscurati che gira l'Italia era parcheggiato di fronte alla stazione di Pontremoli. Il format è semplice ed efficace: il simpatico chef visita quattro ristoranti di una determinata area geografica, accomunate da una comune tradizione culinaria, insieme agli stessi proprietari dei locali. Quattro cene assieme, al termine dei quali i ristoratori danno i voti ai colleghi valutando quattro voci: location, menù, servizio e prezzo. La somma dei voti determina il vincitore, a cui va un premio in denaro. Ovviamente il giudizio di Borghese ha un peso maggiore nel determinare l'esito.



Esulta Gianluigi Giannetti, assessore al Turismo per l’Unione dei Comuni della Lunigiana e sindaco di Fivizzano, che ha lavorato assieme all'assessore fivizzanese Francesca Nobili per portare in Lunigiana la troupe di Sky. La trasmissione è tra le più seguite del genere culinario ed è un formidabile strumento di promozione del territorio. "Nei prossimi giorni potrete vedere, sulle strade e nei borghi della Lunigiana, il mitico pulmino nero della famosa trasmissione televisiva - annuncia il Comune di Fivizzano con una nota - Un’importante vetrina per l’intero territorio Lunigianese rivolta alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle bellezze che si possono apprezzare vistando la Lunigiana, con l’obbiettivo di promuovere il turismo e far conoscere la stupenda Lunigiana". Per ora assoluto riserbo sui ristoranti in gara, la puntata dovrebbe andare in onda nelle prossime settimane. La Lunigiana a tavola sarà uno spettacolo per circa 500mila spettatori, lo share medio della trasmissione.

