Lunigiana - Domenica 7 Ottobre tantissimi appassionati di auto Alfa Romeo si sono ritrovati al castello di Terrarossa per l’evento “Raduno Alfissima: Guidare Alfa Romeo”, che ha visto la partecipazione di circa 70 auto, organizzata dal Club A.R.O.C Alfissima con il patrocinio del comune di Licciana Nardi. La giornata si è aperta con un convegno sul tema dei collaudatori portando esperienze raccontate da Bistocchi, collaudatore esperto di rilevanza a livello internazionale, la proiezione di tre filmati in ricordo degli amici Celeste e Luca, un momento ricco di emozione per tutti i partecipanti, il saluto istituzionale portato dalla vicesindaca Michela Carlotti, dall’assessore Renzo Martelloni e dall’assessore Omar Tognini, il quale è intervenuto durante la giornata.



Ringrazio Mauro Simonini tutta l’organizzazione A.R.O.C Alfissima e tutti i partecipanti per aver scelto il Castello di Terrarossa, mantenendo viva la disponibilità dell’amministrazione per future collaborazioni e iniziative che vedranno il nostro territorio protagonista permettendo a moltissimi turisti appassionati di poter vivere e scoprire le nostre eccellenze e il nostro patrimonio paesaggistico e architettonico. Al termine del convegno, rombo ai motori e tutti in strada per riprendere il percorso sfilando e mostrando le bellezze delle auto fino al passo della Cisa.

10/10/2018 07:43:47