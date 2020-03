Trovato senza vita il canoista disperso a Licciana Nardi

Lunigiana - Nulla da fare per Sergio Rosati il canoista 66enne di Vigevano scomparso ieri nel torrente Taverone a Licciana Nardi. L'uomo è stato ritrovato da una squadra del Soccorso alpino, Vigili del Fuoco e carabinieri ad appena 500 metri dal luogo della sparizione, dove la canoa si era ribaltata. Stando a quanto si apprende il corpo dell'uomo sarebbe rimasto incastrato tra un albero e una roccia. Finiscono tragicamente le operazioni di ricerca procedute senza sosta da ieri pomeriggio. Nel ribaltamento avvenuto verso le 13 di ieri è rimasto ferito anche un 40enne di Brescia che è riuscito a raggiungere in autonomia il Pronto soccorso più vicino. Le ricerche, nonostante il maltempo, sono proseguite senza sosta anche con l'ausilio della squadra di sommozzatori da Livorno e dell'elicottero Drago arrivato da Genova che ieri hanno battuto tutta la zona. Le operazioni si sono spinte fino alla Val di Magra, in provincia della Spezia, dove i Vigili del Fuoco hanno lavorato sul fiume.

