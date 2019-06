Lunigiana - È un giovane di Tresana la vittima che del tragico schianto avvenuto sulla A12 tra i caselli di Sarzana e La Spezia tra un'auto e un furgone. Il ragazzo 30enne, Nicholas Beghè, alla guida del furgone è stato sbalzato fuori dall'abitacolo dopo il ribaltamento del mezzo, restando schiacciato.



L'incidente è successo poco prima della svolta che immette sull'A15. I soccorsi sono giunti sul posto in breve tempo ma per il giovani non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per districare i due mezzi incastrati mentre la Polizia stradale si occupava dei rilievi del caso che serviranno a ricostruire la dinamica del sinistro.



Sul posto anche l'automedica Delta2 del 118 con medico e infermiere, e poi le ambulanze delle Pubbliche assistenze di Romito Magra, Luni e Santo Stefano Magra, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. Ci sarebbero infatti anche cinque feriti, trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia.

REDAZIONE

10/06/2019 21:54:14