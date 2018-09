Lunigiana - Brutto incidente questa mattina, martedì, sull'autostrada della Cisa tra Pontremoli e Berceto. Un'auto, condotta da un 69enne milanese, che procedeva in direzione Parma si è cappottata, causando la chiusura della A15 per circa due ore. È successo intorno alle 9.45 quando l'uomo, che viaggiava da solo, ha affrontato una curva a velocità sostenuta. È questo che potrebbe aver causato la perdita di controllo del mezzo e il conseguente ribaltamento.



Traffico in tilt sull'autostrada che è stata chiusa con obbligo di uscita a Pontremoli e riaperta due ore dopo intorno alle 12. L'interruzione della circolazione ha prodotto una coda di 4 chilometri tra i caselli di Aulla e Pontremoli. Sul posto, per soccorrere il conducente ferito sono arrivati i mezzi del 118, i Vigili del fuoco e l'elisoccorso da Parma. Sono stati i pompieri a liberare l'uomo dall'auto.



I soccorritori hanno riscontrato sul ferito un politrauma e per questo è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato il 69enne all'ospedale di Parma. Le condizioni dell'uomo inizialmente sembravano più gravi di quello che poi, fortunatamente, si è rivelato: il paziente è stato ospedalizzato in codice verde e non è in pericolo di vita.

