Stremati ma sani e salvi dopo una notte nel bosco

Lunigiana - Stremati e affamati, dopo una notte passata nel bosco, ma recuperati sani e salvi. Questa mattina i vigili del fuoco sono riusciti a rintracciare, dopo tre ore di ricerche, una coppia di sessantenni spezzini, che ieri mattina, mercoledì, erano partiti alla volta della Lunigiana alla ricerca dei frutti del momento, i funghi. Dopo aver lasciato la macchina in località Torsara nel comune di Comano si sono addentrati nel bosco finché a un certo punto non hanno più trovato la strada del ritorno.



L'allarme è riuscito a darlo questa mattina la donna ai carabinieri, dopo che i due erano riusciti a raggiungere un punto coperto da segnale telefonico. I militari della stazione di Licciana Nardi e di Bagnone hanno quindi dato avvio alle ricerche alle quali hanno partecipato anche una squadra dei vigili del fuoco di Aulla, la pubblica assistenza di Comano e anche l'elicottero Drago 65 dei Vigili del Fuoco di Genova.



I cercatori di funghi erano bloccati in una zona particolarmente impervia a mille metri di altitudine, e le ricerche sono andate avanti 3 ore prima di individuarli, anche attraverso la localizzazione del telefono della signora, e portarli così in salvo. I due, stremati e senza viveri, lei riusciva a camminare a stento, sono così stati accompagnati in una zona nei pressi del monte Alto, dove l'elicottero li ha potuti caricare e portare all'ospedale di Genova. Fortunatamente i due non hanno riportato lesioni e per questo non è stato necessario il ricovero.

27/09/2018 17:29:11