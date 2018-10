Lunigiana - E' caccia all'uomo in Lunigiana. L'invididuo è armato e pericoloso e poco fa ha aperto il fuoco contro un posto di blocco delle forze dell'ordine al casello di Pontremoli. La Polizia Stradale e i Carabinieri lo stanno cercando. Il malvivente è alla guida di una Mercedes Classe A nera che risulta rubata e la cui targa inizia con le lettere "EF". Prestare la massima attenzione e non avvicinarsi alla vettura. Nel caso che venisse avvistata segnalare la presenza al 112.

