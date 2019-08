Lunigiana - Un altro incidente in piscina, un altro giovanissimo in arresto cardiaco ricoverato in condizioni gravi all'Opa di Massa. È quello che è successo nel pomeriggio di oggi, domenica, a Villafranca in Lunigiana. Questa volta si è trattato di un bambino di 10 anni quando, intorno alle 17, si è tuffato nella piscina di uno stabilimento con scivoli della località lunigianese, accusando un malore che l'ha portato all'arresto cardiaco. I soccorsi sono scattati subito e sul posto si sono precipitate un'automedica e due ambulanze. Sul posto al bimbo è stato praticato il massaggio cardiaco ed è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso che ha trasferito in codice rosso il 10enne all'Ospedale pediatrico apuano. Lì il ragazzo è stato attaccato alla macchina cuore-polmoni.



I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Pontremoli e della locale Stazione sono intervenuti nella struttura in cui è avvenuto il grave episodio, "Piscine Villasport", dove personale del 118 ha soccorso il ragazzino aveva accusato un malore mentre si trovava all'interno della piscina. Il minore, ricoverato all'Opa, è ancora in prognosi riservata. I carabinieri, seguendo le normali procedure da applicare in casi come questi, hanno eseguito i rilievi tecnici sul luogo dei fatti e sottoposto a sequestro l'intera struttura su disposizione del magistrato di turno, il Procuratore facente funzione Marco Mansi.

Redazione

05/08/2019 09:35:16