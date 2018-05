Lunigiana - È stata una notte folle quella di un 21enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale. Lo straniero è stato arrestato dopo un lungo inseguimento dai Carabinieri della stazione di Licciana Nardi che gli hanno impedito di fare nuovi danni, ma la scia di reati di cui ha disseminato la Lunigiana centrale è davvero notevole.

Tutto è iniziato nelle prime ore della notte quando l’uomo ha sfondato la vetrina di una pizzeria utilizzando coma ariete il vaso di una pianta; il cristallo è andato in frantumi ed il giovane è riuscito ad entrare all’interno portando via il registratore di cassa che conteneva 800 euro. Una volta prelevati i soldi il registratore è stato abbandonato poco vicino all’esercizio pubblico.



Non contento è poi tornato nuovamente all’azione: questa volta ha utilizzato un treppiedi trovato lì vicino per sfondare la vetrina di un bar; la foga, però, gli è costata cara perché si è ferito alla braccia iniziando a sanguinare vistosamente. Nel frattempo ha iniziato a suonare l’allarme che ha messo in allerta i Carabinieri di Licciana che si trovavano lì vicino. Il giovane, spaventato dall’allarme, si è quindi dato alla fuga non prima però di aver rubato 260 euro dal registratore di cassa del bar.

I Carabinieri, giunti sul posto, lo hanno visto fuggire in lontananza e hanno dato così inizio alle ricerche che hanno coinvolto diverse pattuglie della Compagnia di Pontremoli e sono continuate per tutta la notte. Nuovamente è risultata preziosa la collaborazione dei cittadini che hanno fornito ai militari importanti elementi per mettersi sulle tracce dell’uomo. Il ricercato, vedendo diverse pattuglie dei Carabinieri e sentendosi braccato, si è quindi disfatto dei vestiti cercando di rendersi irriconoscibile. Nudo ed ancora vistosamente sanguinante dalle braccia, si è liberato di una parte del bottino rifugiandosi poi in un casolare abbandonato.



I militari però non hanno mai interrotto le ricerche e dopo circa due ore la pattuglia della stazione di Licciana Nardi è arrivata al casolare dove ha trovato ed arrestato il giovane. Addosso aveva ancora 130 euro circa che sono stati sequestrati mentre non ha voluto dire dove è stata nascosto il resto della refurtiva. Dopo l’arresto i Carabinieri, grazie ad approfondite indagini svolte nell’immediatezza dei fatti, sono riusciti a ricostruire tutta la dinamica della vicenda e ad attribuire all’uomo entrambi i furti.

Considerate le delicate condizioni di salute il marocchino è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Pontremoli dove è stato medicato dai sanitari; i militari lo hanno poi condotto nella mattinata successiva al carcere di Massa. Il giorno dopo si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto a seguito del quale il giudice ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Massa-Carrara. L’uomo è stato infatti ritenuto responsabile di furto pluriaggravato.



Le indagini svolte dai Carabinieri hanno permesso di stabilire che si è trattato di un’azione non premeditata del giovane che ha agito da solo e senza alcuna organizzazione. Anche in questo caso gli uomini dell'Arma sono riusciti ad individuare nell’immediatezza dei fatti il responsabile dei reati impedendogli di fare ulteriori danni, a dimostrazione dell’efficacia del controllo del territorio che, unito alla sempre pronta collaborazione dei cittadini, sta permettendo di raggiungere soddisfacenti risultati sotto il profilo del contrasto alla criminalità.

REDAZIONE

18/05/2018 11:05:32