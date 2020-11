Si è spento Nicola Ciuffardi, imprenditore ed ex docente

Lunigiana - Intraprendente, istrionico, sportivo ed empatico. Questo il ricordo di Nicola Ciuffardi, deceduto questa mattina ad 86 anni. Originario di Aulla, era molto conosciuto anche alla Spezia per via di un periodo di insegnamento negli istituti superiori cittadini, in particolare il Fossati. Insegnava lingua spagnola, che aveva appreso frequentando la Spagna per tanti anni. "Ci sapeva fare con i ragazzi, e vedeva avanti, alle generazioni del futuro. Per questo andavamo d'accordo", lo ricorda Egidio Banti.

"Un mattatore, ha espresso in tutta la nostra zona il mito dell’uomo di successo l’imprenditore abbiente. Un cittadino del mondo oltre che profondamente della sua Aulla - lo ricorda il sindaco Roberto Valettini -. È davvero per me difficile riassumere ed esprimere il sentimento di solitudine e di vuoto che sempre si ha quando persone significative, e che ti ricordano la tua infanzia, la tua adolescenza, la tua giovinezza e sono state un mito per certi aspetti, ti abbandonano e ti lasciano".

17/11/2020 15:33:24