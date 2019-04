Lunigiana - La terra trema ancora sull'Appennino. Questa mattina, pochi minuti dopo le 7, una scossa con epicentro a una manciata di chilometri da Pontremoli è stata registrata dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La magnitudo segnalata è di 2.6, abbastanza da rendere chiaramente percepibile il leggero terremoto in un raggio che tocca anche le province della Spezia e di Parma. Si tratta della seconda scossa in negli ultimi due giorni. Sabato a metà pomeriggio un altro leggero sisma di magnitudo 2.5 era stato segnalato con epicentro più o meno alle stesse coordinate.

Seconda scossa di terremoto in poche ore in Lunigiana

