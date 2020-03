Scossa di terremoto, epicentro a Comano

Lunigiana - Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 22.34 di oggi, martedì 31 marzo, nella provincia di Massa-Carrara e in particolare in Lunigiana. Il sisma, con un magnitudo 2.9, ha avuto come epicentro il comune di Comano ed è avvenuto a una profondità di 18 chilometri. La lieve scossa è stata avvertita anche nella zona di Carrara.



Redazione

31/03/2020 23:46:51