Lunigiana - Un altro cercatore di funghi e ancora una volta in Lunigiana. È grave un uomo di 67 anni che questa mattina mentre era in cerca di porcini è caduto in un fiumiciattolo nella zona boschiva vicina a Montereggio, frazione del comune di Mulazzo. L'uomo, originario del posto, è stato raggiunto dai soccorritori intorno alle 11. L'allarme è scattato alle 10.37 e sul posto si sono recati un'ambulanza del 118 senza medico a bordo, i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino della stazione di Carrara e Lunigiana. Non solo, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Villafranca e la polizia municipale di Mulazzo.



L'intervento di recupero dell'uomo è stato lungo dal momento che il luogo dell'infortunio era decisamente impervio per cui è stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso 1. Il fungaiolo ha subìto un grave trauma toracico e un principio di ipotermia vista l'acqua fredda del corso d'acqua dov'era finito. Per questo è stato imbarellato e trasportato sull'elicottero che ha provveduto a trasferire il ferito in codice rosso all'ospedale di Cisanello (Pisa). Intanto stanno proseguendo senza sosta le operazioni di ricerca dell'82enne cercatore di funghi disperso nella giornata di venerdì scorso nei pressi di Tenerano, nel comune di Fivizzano. Sul posto impegnate anche le unità cinofile coi cani molecolari.

M.B.

27/09/2018 11:06:54