Lunigiana - È stata ritrovata alla 14 di oggi, domenica, a Viareggio la minore di 16 anni che era scomparsa lo scorso 8 aprile quando si era allontanata dalla comunità "I numeri primi di Aulla". La ragazzina versa in buone condizioni di salute. Il ritrovamento è stato possibile grazie all'attività e alle ricerche svolte dai carabinieri della Compagnia di Pontremoli, in particolare dei militari della stazione di Aulla, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Viareggio, diretti dal sostituto procuratore della Repubblica di Massa Alessia Iacopini.



A ritrovare la ragazzina nei pressi del molo Guidotti proprio i militari della locale stazione di Viareggio. La giovane verrà riaffidata alla comunità. Sono in corso in queste ore approfonditi accertamenti finalizzati a ricostruire la dinamica dei fatti. Indagano i carabinieri. La ragazza si era allontanata lunedì da Aulla e di lei si erano perse le tracce, tanto che era stato necessario allertare, oltre alle forze dell'ordine, anche la trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto?" che ha pubblicato nella giornata di venerdì l'annuncio sul proprio sito web.

14/04/2019 19:37:50