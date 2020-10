Positivo alunno di 2^ elementare, in isolamento mezza scuola

Lunigiana - E' risutato positivo a bassa carica al test per Covid-19 un alunno della classe 2° della scuola elementare di Licciana Nardi. "A seguito di questa comunicazione, in collaborazione con l'Azienda sanitaria locale e la Preside, seguendo il protocollo, sono stati posti in isolamento preventivo i compagni di classe e gli alunni che condividono lo stesso scuolabus, le insegnati, il conducente dello scuolabus e l'accompagnatrice", informa il sindaco Renzo Mastelloni. L'szienda sanitaria locale provvederà a contattare tutti i soggetti e ad attuare tutte le misure previste dal protocollo Covid-19.

Redazione

04/10/2020 16:32:29