Ponte Albiano, incidente probatorio rinviato a febbraio

Lunigiana - L'incidente probatorio per il Ponte di Albiano, previsto per il 4 dicembre, è ststo rinviato d'ufficio al 5 febbraio 2021 perché non è ancora pronta la relazione peritale. Si tratta del secondo rinvio dopo quello del 25 settembre.



(foto: repertorio)

REDAZIONE

01/12/2020 22:00:55