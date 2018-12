Lunigiana - Situazione non delle migliori lungo l'autostrada A15 della Cisa Parma-La Spezia. La neve, come da programma, ha infatti cominciato a cadere e accumularsi sulla tratta tra il nodo con , mentre tra Pontremoli e La Spezia per ora le precipitazioni sono di natura piovosa. Ricordiamo che alla mezzanotte scatterà l'allerta meteo per neve per i comuni dell'entroterra spezzino e che è altresì obbligatorio mettersi in viaggio con pneumatici da neve o catene a bordo.



REDAZIONE

16/12/2018 20:47:34