Lunigiana - A Pontremoli domani resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Il Comune dopo 48 ore di emergenza tra neve e gelo che ha messo a dura prova la macchina comunale e i volontari della protezione civile ha deciso di tenere chiuse le scuole. "Vista la situazione - si legge in una nota -che vede ancora accumuli di neve in Città nei pressi degli edifici scolastici; Vista l'allerta diramata dalla CFR della Toscana che prevede gelate nella notte fino alle 13:00 di domani; Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità è prorogata anche per la giornata di domani sabato 3 marzo 2018 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Pontremoli".

