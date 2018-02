Lunigiana - In poche ore la Lunigiana è stata coperta dalla neve. Settanta sono i centimetri di manto bianco a Fivizzano, ma i quantitativi sono elevati anche altrove.

Le precipitazioni hanno reso la vita complicata alla popolazione locale e ai numerosi turisti che avevano deciso di raggiungere gli impianti sciistici di Zum Zeri, trovandosi davanti un manto stradale impervio.

I Carabinieri della stazione di Fivizzano si sono recati sulle strade maggiormente trafficate e si sono dovuti anche adoperare per aiutare gli automobilisti nel montaggio delle catene da neve e nella regolamentazione del traffico.

Dall'Arma giunge la raccomandazione, come sempre in queste occasioni, di verificare le condizioni meteorologiche prima di mettersi in strada e soprattutto di rispettare le prescrizioni del Codice della strada in merito all'uso degli pneumatici invernali e delle catene da neve.

03/02/2018 19:55:47