Lunigiana - Una terribile tragedia ha colpito la Spezia e la Lunigiana. Luca Manzin 29 anni, di Aulla, ha perso la vita nell'incendio sviluppatosi nella notte nel sottotetto di una palazzina in zona Navigli a Milano. Con lui è morta anche la fidanzata 27enne, originaria del capoluogo lombardo. Luca era stato uno dei gestori del Frame live club, locale di Via Firenze, nel Quartiere Umertino, ed era figlio dello stimato e noto medico Matteo Manzin, originario di Aulla e ginecologo per 25 anni all'ospedale Sant'Andrea.

Quando i pompieri hanno spento le fiamme hanno trovato i due cadaveri. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, l'incendio si sarebbe sviluppato intorno alle 3.30 di notte in una palazzina in Alzaia Naviglio Grande 156, quando i due stavano dormendo. Secondo le prime informazioni raccolte, la coppia sarebbe stata sorpresa nel sonno e sarebbe morta per soffocamento. Una terza persona, parente della donna, di 59 anni, non ha invece avuto bisogno di cure mediche. L'autorità giudiziaria ha demandato gli accertamenti tecnici al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco mentre le indagini sono a cura dei Carabinieri.



All'origine del rogo ci sarebbe stato un corto circuito, forse conseguenza dei lavori di ristrutturazione a cui era sottoposto l'immobile. Le fiamme sarebbero divampate attorno alle 3 di notte, secondo una prima ipotesi da un contatore, attecchendo poi su alcuni abiti e stracci. A dare l'allarme la vicina che abita al piano di sotto. Il primo disperato tentativo di soccorso è stato portato dalla zia della ragazza, anche lei residente nello stesso stabile. Inutili i tentativi di aprire la porta di casa, chiusa dall'interno o di forzare una delle finestre che danno sul cortile interno. Quando i Vigili del fuoco sono penetrati finalmente nell'appartamento, i giovani giacevano già esanimi in due stanze separate.

Tra i primi a esprimere profondo cordoglio è stato il sindaco di Aulla Roberto Valettini che ha scritto: "Il sindaco e l’amministrazione comunale tutta si stringono con affetto alla famiglia di Luca, così prematuramente e tragicamente strappato alla vita. Una notizia che scuote nel profondo la nostra comunità". Alla famiglia e ai conoscenti le condoglianze della redazione di Città della Spezia.



M.B.

REDAZIONE

22/11/2019 16:00:45