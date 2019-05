Lunigiana - Zio Giancarlo non c'è più. E' mancato il fondatore della discoteca Duplè a Serricciolo, ad Aulla. Giancarlo Battistini è stato la colonna portante del locale che dalla metà degli anni Sessanta ha fatto letteralmente ballare tutta l'Italia.

Generazioni di ragazzi, almeno una volta, sono passate di lì. Un autentico tempio per gli amanti della musica techno che negli anni Novanta ha vissuto un'autentica rivoluzione portanto agli onori della cronaca nazionale alcuni dei dj più conosciuti. Lo slogan conosciuto in tutta Italia e molte volte utilizzato da j per fare urlare tutta la pista "è sempre un'avventura, Duplè! Paura!".

Battistini è mancato ieri e la notizia si è diffusa a macchia d'olio. Nella pagina del locale "Duplè paura" un ricordo commosso per il fondatore: "Non esistono parole per poter colmare un dolore ed un vuoto così grande... enorme tristezza e sconforto per la perdita subita del nostro caro, nonché fondatore , della discoteca Duplè . Ciao zio Giancarlo.... rimarrai sempre nei nostri cuori".



In molti lo ricordano come una persona buona e umile al quale vanno i ringraziamenti per aver creato una famiglia con lo staff del Duplè e per chi lo ha conosciuto tra i meriti più grandi di Battistini ci sono stati: l'aver fatto conoscere la Lunigiana a tutta e Italia e il l'aver regalato le serate migliori a migliaia di ragazzi.

REDAZIONE

05/05/2019 19:00:50