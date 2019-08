Lunigiana - Una morte improvvisa. Nessuno se l’aspettava quanto accaduto ad Aulla (Massa-Carrara) nella notte tra mercoledì e giovedì: un giovane di 23 anni, Thomas Divirgilio il suo nome, è deceduto improvvisamente dopo un arresto cardiaco. Questa prematura dipartita che nessuno si aspettava ha fatto precipitare nel dolore più profondo i genitori Patrizia ed Edoardo. Il papà, soccorritore della Croce Rossa di Albiano Magra, ha pubblicato un breve post con foto con scritto «Ciao Thomas, mio eroe. Quanto mi mancherai». E proprio la Croce Rossa di Albiano ha inviato uno dei primi messaggi di cordoglio: «La grande tragedia che la colpito la vostra famiglia è per noi motivo di dolore – hanno scritto – ci uniamo al nostro collega Edoardo per la prematura scomparsa del figlio». Tantissimi i messaggi di cordoglio che ha raggiunto la famiglia di Thomas. Anche il sindaco Roberto Valettini e l’amministrazione comunale di Aulla hanno voluto partecipare al dolore: «Il sindaco e l’amministrazione tutta – è scritto sulla pagina Fb del Comune – in questo giorno di dolore, si stringono nel cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane Thomas». Al momento non si sa ancora la data del funerale.

