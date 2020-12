Maxi operazione anti corruzione, nomi eccellenti fra arrestati e indagati

Lunigiana - Questa mattina è stata data esecuzione ad ordinanza di applicazione di misure cautelari a seguito dell’indagine denominata “Accoglienza”, svolta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Massa, coordinati dal pubblico ministero Alessia Iacopini nell’ambito indagini a lei delegate dal Procuratore di Massa".



"Dalle indagini - inizia la nota del Comando provinciale - è emerso un collaudato sistema posto in essere dai dirigenti della cooperativa “Serinper”, società che gestisce un elevato numero di strutture protette per l’accoglienza di minori e nuclei familiari disagiati, basato sulla metodica assunzione di parenti e amici di funzionari pubblici, tra cui quelli addetti al controllo del settore, e di coloro che, per qualche ragione, erano reputati “utili alla causa”. Siffatto sistema corruttivo, oltre a creare una commistione tra controllore e controllato, ha permesso ai dirigenti della Serinper di ottenere innumerevoli vantaggi, quali l’accumulo di ingenti profitti economici massimizzati dall’inserimento di utenti all’interno delle strutture in numero notevolmente superiore a quello consentito per legge, e dalla sistematica elusione dell’osservanza degli obblighi contrattuali stipulati con i vari enti della P.A.; infatti, sono emerse gravissime violazioni degli standard minimi richiesti, consistenti, ad esempio, nel somministrare agli utenti – anche minori – cibo di scarsa qualità e in quantità insufficienti, nel non garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate e assistenza di personale qualificato, nel far dormire i minori in giacigli di fortuna, nonché nel vessarli con continue minacce e sottoporli a manovre di costrizione fisica denominati “contenimento”. Il tutto, approfittando, da un lato, del fatto che i soggetti preposti al controllo erano stati corrotti dai gestori con assunzioni “di comodo”, e, dall’altro, della situazione di debolezza degli utenti, impossibilitati a ribellarsi ed esplicitamente minacciati, nel caso avessero denunciato queste gravissime condotte, di ritorsioni. Per effetto del delineato meccanismo, le società attenzionate hanno visto negli anni moltiplicarsi il proprio volume di affari ed i relativi introiti costituiti integralmente dal pagamento di “rette” direttamente da parte di Enti pubblici. Più in particolare, la Cooperativa Serinper, che nell’anno 2011 aveva dichiarato redditi per circa 200 mila euro ha, nell’anno 2017, portato i propri ricavi a 2.740.000,00, aumentandoli così di circa tredici volte".



"Il G.I.P. del Tribunale di Massa, Marta Baldasseroni, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di otto persone per i reati di corruzione e di traffico di influenze illecite". "Giusti Paola, quale Responsabile del “Centro Affidi” dei Servizi Sociali per il Comune di Massa, e quindi persona preposta ad interfacciarsi con gli Assistenti Sociali individuati dalla legge come responsabili del collocamento di minori (accompagnati e non) disagiati all’interno di strutture di accoglienza, è stata sottoposta agli arresti domiciliari in quanto accusata di avere, in cambio di assunzioni di familiari: assegnato, o fatto assegnare, i “pazienti disagiati” presso le case di accoglienza riconducibili al “gruppo Serinper”, anziché presso altre strutture aventi pari requisiti; violando, così, i doveri del proprio ufficio, particolarmente quello di imparzialità, con il danneggiare così altre società concorrenti di Serinper, e quello di segretezza, con l’avvisare i dirigenti in occasione dei controlli da parte delle forze di polizia, di commissioni di vigilanza, ovvero di sopralluoghi ispettivi presso le diverse strutture, e ciò all’ovvio scopo di occultare gravi violazioni alle normative di settore".

"La responsabile della commissione multidisciplinare Asl Distretto della Lunigiana nonché direttore della Società della salute della Lunigiana, è stata sottoposta agli arresti domiciliari in quanto accusata: di avere, in cambio di assunzioni di persone da lei segnalate, consegnato documentazione d’ufficio riservata, tra cui alcuni verbali utili alla “Serinper” a conoscere le situazioni economiche e giuridiche gravanti sull’immobile della comunità “Casa di Bastian” di cui la “Serinper” aveva intenzione di acquisire la proprietà e la gestione (circostanza questa poi effettivamente perfezionatasi il successivo 31 gennaio 2019); di avere, inoltre e d’accordo con i gestori, omesso di programmare i dovuti sopralluoghi ispettivi presso le comunità socio-educative “Numeri Primi” di Aulla e “Casa di Bastian” di Villafranca in Lunigiana, entrambe facenti parte Cooperativa “Serinper”".



"Filippo Bellesi, sindaco del Comune di Villafranca in Lunigiana - si legge nel dispositivo - è stato sottoposto agli arresti domiciliari in quanto accusato: di avere concesso, in cambio di assunzioni di persone da lui segnalate, alla cooperativa “Serinper”: una autorizzazione in deroga ad operare nella struttura “Casa di Bastian”, Centro di Giustizia Minorile sito nel Comune di Villafranca in Lunigiana, nonostante personale del Comune e della Commissione di vigilanza della Asl avessero già segnalato gravi carenze strutturali dell’edificio; di avere, poi, omesso di revocare le autorizzazioni al funzionamento e accreditamento e di disporre immediatamente la chiusura dell’immobile e delle relative attività, anche in considerazione dell’assenza dei requisiti richiesti dal regolamento d’igiene, e ciò pur avendo conoscenza delle gravi carenze strutturali dell’immobile in cui operava la comunità “Casa di Bastian” gestita dalla “Serinper”".



"Colui che all’epoca dei fatti era Responsabile dell’Ufficio Suap unificato per i Comuni della Lunigiana, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in quanto accusato: di avere, in cambio di assunzioni di più persone: informato i vertici della cooperativa di imminente attività ispettiva presso le strutture “Serinper” lunigianesi; di avere concesso la modifica dell’autorizzazione al funzionamento comunità socio-educativa “Numeri Primi” di Aulla, così come richiesto dai dirigenti “Serinper”, allargando la platea dei soggetti autorizzati ad essere ospitati; di avere autorizzato l’attività della comunità “Numeri Complessi” di Aulla, così ulteriormente consentendo al “Gruppo Serinper” di espandersi sul territorio; di avere indebitamente rifiutato irrogare alla “Serinper” le sanzioni amministrative conseguenti ad un controllo eseguito dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro".

Inoltre "colei che all’epoca dei fatti era Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minori di Firenze, è stata sottoposta agli arresti domiciliari in quanto accusata di corruzione per avere, in cambio di assunzioni e altri favori chiesti per i propri familiari: violato in modo sistematico e continuativo i doveri del proprio ufficio riferendo ai dirigenti della “Serinper” l’esistenza nei loro confronti di attività investigative o comunque di denunce di natura penale; disatteso l’obbligo di inoltrare comunicazioni di notizie di reato a loro carico in relazione a fatti da lei appresi nell’ambito dell’attività di ufficio; omesso di segnalare al competente Tribunale per i Minori gravi irregolarità a carico della “Serinper” di cui aveva avuto notizia diretta».

I dirigenti della “Serinper” "sono stati infine sottoposti agli arresti domiciliari in quanto accusati di essersi resi responsabili dei reati di corruzione nei confronti dei soggetti sopra indicati e di traffico di influenze illecite", conclude il provvedimento della magistratura.



Il blitz dei Carabinieri





07/12/2020 13:35:52