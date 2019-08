Lunigiana - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Massa-Carrara ha intensificato negli scorsi giorni il contrasto alla coltivazione, allo spaccio e all’’uso di sostanze stupefacenti in Lunigiana. I finanzieri della Tenenza della Guardia di Finanza di Aulla, hanno individuato, dopo numerosi sopralluoghi ed accertamenti mirati, una piantagione di marijuana situata nel comune di Pontremoli. L’illecita coltivazione era camuffata con finti pomodori appoggiati sui rami delle piante di marijuana al fine di non destare sospetti.



L’intervento operativo, ha permesso il sequestro di 47 piante, ad alto fusto, di marijuana. Le successive operazioni di perquisizione nel domicilio del responsabile, un italiano di circa 50 anni, svolte con l’ausilio dell’unità cinofila, hanno permesso il rinvenimento e il sequestro di: 4.760 semi di canapa indiana; 4,7 grammi di sostanze stupefacenti del tipo hashish; 50,7 grammi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. Il responsabile, che è stato colto in flagranza mentre innaffiava le piantine, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per violazione all’articolo 73 del DPR 309/90 e rischia una condanna alla reclusione da sei a venti anni e una multa da euro 26.000 a euro 260.000.



La marijuana è una sostanza psicoattiva che si ottiene dalle infiorescenze essiccate delle piante femminili di canapa cannabis. in tutte le varietà di canapa sono contenute, in concentrazioni e proporzioni variabili, diverse sostanze psicoattive, stupefacenti e no, tra cui la principale è il delta-9tetraidrocannabinolo (comunemente detto "thc"), che rendono la pianta illegale in molti paesi.

