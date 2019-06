Lunigiana - Una chiara e forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 12.22 nella provincia di Massa-Carrara e in particolare sulla zona di costa nei comuni di Montignoso e Massa. In tantissimi ci hanno segnalato l'evento sismico la cui magnitudo, secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stata di 3.1 gradi della scala Richter. L'epicentro è stato molto vicino al litorale tra i comuni di Montignoso e Forte dei Marmi (Lucca) e la profondità è stata di 8 chilometri circa. Immediata la reazione di molti sui social. La scossa e un forte boato sono stati avvertiti anche in provincia della Spezia nella zona di Ameglia e Ceparana.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK