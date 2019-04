Lunigiana - Tragico incidente questo pomeriggio, martedì, sull'autostrada A15 della Cisa tra i caselli di Berceto (Parma) e Pontremoli (Massa-Carrara) in direzione La Spezia. A perdere la vita nel terribile schianto il conducente del mezzo pesante. Poco prima delle 16, al chilometro 72, un camion che trasportava un container si è ribaltato di traverso rispetto alla carreggiata, interrompendo così la circolazione.



L'allarme è scattato subito e sul posto si sono recati l'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Pontremoli che hanno provveduto a soccorrere il camionista, risultato da subito gravemente ferito. Per questo inizialmente era stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso che però non ha potuto raggiungere il luogo dell'incidente per maltempo. Purtroppo, viste le gravi condizioni dell'uomo, i soccorritori hanno tentato di salvarlo ma senza riuscirci.



La circolazione è rimasta bloccata in direzione sud ed è necessario per chi percorre l'autostrada, uscire a Berceto e rientrare a Pontremoli. Sul posto anche la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco con una squadra di Aulla a cui si è aggiunta l'autogru dal comando di Massa e i volontari di Berceto a supporto.



M.B

23/04/2019 18:45:02