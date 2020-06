Incidente grave in autostrada, un camion si ribalta. Ci sono feriti

Lunigiana - Grave incidente questa mattina, giovedì, sull'autostrada A15 Parma-La Spezia nei pressi della frazione di Stadano (Aulla, Massa-Carrara). Un camion che stava lavorando a bordo strada per gli interventi di manutenzione di un viadotto sulla carreggiata nord, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato e per poco non è precipitato nel fiume sottostante.



L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30 e sul posto sono giunte quattro squadre dei vigili del fuoco, ambulanze del 118 e due pattuglie della polizia stradale. Dalle prime informazioni raccolte sarebbero tre le persone ferite che in questi minuti stanno per essere recuperate dai vigili del fuoco, intervenuti anche con il loro elicottero. Il camion stava lavorando sul ponte Isola II e si sarebbe sbilanciato mentre il braccio meccanico che reggeva gli operai si trovava all'esterno della carreggiata. Al momento la carreggiata nord è completamente bloccata e dal chilometro 98 al chilometro 96 si è formata una coda.

Redazione

11/06/2020 12:06:34